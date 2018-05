Polizeipräsidium Tuttlingen / Rauchmelder schlägt ...

(Hechingen) Rauchmelder schlägt Alarm- Essen auf dem Herd vergessen

Hechingen - Zu einem größeren Einsatz kam es in der Nacht zum Sonntag in der Ermelesstraße, weil eine 76 Jahre alte Frau ihr Essen auf dem noch laufenden Herd vergessen hatte.

Eine 27-jährige Nachbarin nahm den Rauchmelder und Rauchgeruch aus der Wohnung der Dame war. Sie verständigte die Feuerwehr und die Polizei. Da auf klingeln niemand reagierte öffneten die Einsatzkräfte die Wohnung und fanden die Bewohnerin schlafend in ihrem Bett vor. Die Wohnung selbst war verraucht. Der Grund dafür war schnell gefunden: Zwei Herdplatten waren in Betrieb und ein Topf mit Essen darauf vergessen worden. Die 78 Jahre alte Frau wurde zur Sicherheit und weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Balingen gebracht. An der Wohnung entstand kein Schaden.

