Polizeipräsidium Tuttlingen / Reifen abgestochen

(Tuttlingen) Reifen abgestochen

Tuttlingen - In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter an einem VW Passat alle vier Reifen abgestochen. Der Wagen stand zur Tatzeit - es war gegen 00.15 Uhr - an der Ecke Bergstraße/Wilhelmstraße. Ein Zeuge beobachtete die beiden Täter und rief zum Fenster hinaus. Daraufhin ergriffen sie die Flucht und rannten in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei wurde verständigt. Die sofort eingeleiteten Fahdnungsmaßnahmen waren erfolglos.

