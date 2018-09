Polizeipräsidium Tuttlingen / Reifen zerstochen

(Kniebis) Reifen zerstochen

Kniebis - Über das Wochenende hat ein unbekannter Täter in Kniebis, beim Haus Wiesengrund, an zwei parkenden PKWs insgesamt vier Reifen zerstochen. An einem der beiden Fahrzeuge schlug er noch eine Delle in die Motorhaube. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ein Tatverdacht besteht nicht

