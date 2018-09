Polizeipräsidium Tuttlingen / (Riedöschingen - Blumberg, ...

(Riedöschingen - Blumberg, Landesstraße 185) Auto landet nach Unfall bei Starkregen auf dem Dach - 15.000 Euro Schaden

Riedöschingen - Blumberg, Landesstraße 185 - Totalschaden an einem Opel Corsa sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Samstagmorgen, gegen 03.45 Uhr, auf der Landesstraße 185 zwischen Riedöschingen und Blumberg ereignet hat. Eine 20 Jahre junge Frau war mit dem Corsa - von Riedöschingen her kommend - auf der L 185 in Richtung Blumberg unterwegs. Nach plötzlich einsetzendem Regen und infolge eines Fahrfehlers geriet die 20-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve zu weit nach rechts und kam schließlich von der Straße ab. In einem angrenzenden Graben wurde der Opel ausgehoben, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und blieb dort auf dem Dach liegen. Die junge Frau hatte Glück und wurde augenscheinlich nicht verletzt. Dennoch wurde sie mit den zusammen mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräften vorsorglich zur weiteren Untersuchung in die Klinik nach Donaueschingen gebracht. Bei dem Unfall war auch die Feuerwehr der Abteilungen Riedöschingen und Blumberg zur Reinigung der nach dem Fahrzeugüberschlag stark verunreinigten Fahrbahn eingesetzt. Der Bereich der Unfallstelle musste bis etwa 05.30 Uhr gesperrt werden. Der mit rund 15.000 Euro beschädigte Corsa wurde geborgen und abgeschleppt.

