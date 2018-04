Polizeipräsidium Tuttlingen / (Rietheim-Weilheim, Ortsteil ...

(Rietheim-Weilheim, Ortsteil Rietheim) Dreijähriges Mädchen als Beifahrerin eines Autos bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rietheim-Weilheim, Ortsteil Rietheim - Bei einem Vorfahrtsunfall, der sich am Samstagabend, gegen 20 Uhr, an der Einmündung der Bahnhofstraße auf die Obere Hauptstraße ereignet hat, ist ein dreijähriges Mädchen als Beifahrerin in einem beteiligten Auto leicht verletzt worden. Ein 32-jähriger Fahrer eines VW Transporters wollte von der Bahnhofstraße nach links auf die bevorrechtigte Obere Hauptstraße in Richtung Weilheim abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf ein Auto, dessen Fahrer sich zusammen mit einem dreijährigen Mädchen auf dem Beifahrersitz von Weilheim her der Einmündung näherte. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde das kleine Mädchen leicht verletzt. Die Dreijährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in die Tuttlinger Klinik gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/