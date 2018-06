Polizeipräsidium Tuttlingen / Riskantes ...

(Tuttlingen) Riskantes Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen - Nach einem riskanten Überholmanöver am Freitag, gegen 21.55 Uhr, auf der Bundesstraße 311 sucht die Polizei noch Zeugen. Nach bisherigen Ermittlungen war eine 38-jährige Caddy-Lenkerin in Richtung Immendingen unterwegs. Zwischen der ersten und zweiten Ein-/ Ausfahrt "Möhringen" wurde die 38-Jährige von einem Mercedes, trotz Gegenverkehr, überholt. Um einen Unfall zu vermeiden, musste die Caddy-Fahrerin eine Vollbremsung einleiten. Zeugen des Vorfalles und der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

