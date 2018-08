Polizeipräsidium Tuttlingen / Riskantes ...

(Geisingen) Riskantes Übrholmanöver führt zu Auffahrunfall im Gegenveerkehr - Polizei sucht Opel-Fahrer als Zeuge

Geisingen - Am Freitagmorgen, gegen 07.50 Uhr, verursachte der 36-jährige Fahrer eines Mercedes GLA auf der Bundesstraße 311, zwischen Geisingen und Hintschingen, durch ein riskantes Überholmanöver einen Auffahrunfall im Gegenverkehr. Der 36-Jährige überholte in Richtung Immendingen fahrend, trotz unübersichtlichen Streckenverlaufs einen Sattelzug. Mehrere entgegenkommende Fahrzeug mussten deshalb abbremsen. Dabei fuhr der Dritte in der Kolonne auf das zweite Fahrzeug auf. Der Unfallverursacher wich unterdessen bei Erkennen des Gegenverkehrs nach links auf eine Wiese aus, legte auf dieser eine Strecke von circa 80 Meter zurück und steuerte schließlich zurück auf die Straße. Ohne sich weiter um das Geschehen zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Am Ortseingang von Immendingen konnte Zeugen des Unfalls, die dem 36-Jährigen hinterher gefahren waren, den Mann zur Rede stellen. Er hatte an einer Baustellenampel anhalten müssen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschschaden an den beiden Fahrzeugen des Gegenverkehrs beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Die Polizei Immendingen sucht jetzt dringend nach dem Fahrer des ersten entgegenkommenden Fahrzeuges. Bei dem Pkw dürfte es sich möglicherweise um einen Opel handeln. Es ist davon auszugehen, dass dieser den hinter ihm passierte Unfall nicht bemerkte. Er wird dringend gebeten sich ber der Polizei in Immendingen, Tel. 07462/9464-0, zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/