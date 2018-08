Polizeipräsidium Tuttlingen / Rollerfahrer ...

(Geisingen) Rollerfahrer übersehen - 59-Jähriger schwer verletzt

Geisingen - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und Roller-Fahrer kam es am Donnerstagmorgen, gegen 08.25 Uhr, in der Hauptstraße. Ein 77-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Ford auf einen gegenüberliegenden freien Parkplatz zu fahren. Der am rechten Fahrbahnrand stehende Ford-Fahrer fuhr los, ohne dabei den nachfolgenden Roller-Fahrer zu beachten. Es kam zur Kollsion. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

