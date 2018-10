Polizeipräsidium Tuttlingen / Rotlicht missachtet: ...

(Balingen) Rotlicht missachtet: Fahrradfahrer bei Abbiegeunfall verletzt

Balingen - Am Samstag ist ein 17-jähriger Mountainbike-Fahrer gegen 13.20 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Mazda auf der Rechtsabbiegespur der Albrechtstraße verletzt worden. Der 17-Jährige befuhr die Bahnhofstraße und wollte die Stutzenweiherkreuzung in Richtung der Ostdorfer Straße überqueren. Nachdem die Rad- und Fußgängerampel auf grün umschaltete fuhr er los. Als er die dritte der vorhandenen Ampeln überquerte wurde er von einem Mazda erfasst. Die 78-jährige Mazda-Fahrerin bog zu diesem Zeitpunkt, trotz rot zeigender Ampel, von der Albrechtstraße in die Ostdorfer Straße ab. Der Fahrradfahrer wurde zm Glück nur leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Balingen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

