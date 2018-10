Polizeipräsidium Tuttlingen / Rutschpartie ...

(Meßstetten / L433) Rutschpartie mit Sommerreifen

Meßstetten - Am Sonntagnachmittag ist ein 21-jähriger Autofahrer auf der L433 bei Meßstetten aufgrund von Schneeglätte in den Gegenverkehr gerutscht. Als der junge Fahrer mit seinem Fiat Panda auf Sommerreifen von Richtung Unterdigisheim nach Meßstetten fuhr, ist er gegen 14 Uhr auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo ein entgegenkommender Fahrer eines Seat Leon nicht mehr ausweichen konnte. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden der 20-jährige Fahrer sowie der 19-jährige Beifahrer des Seat leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9.500 Euro.

