Polizeipräsidium Tuttlingen / Sattelschlepper ...

(Sulz-Bergfelden) Sattelschlepper streift Kastenwagen

Sulz-Bergfelden - Am Mittwochmorgen, gegen 6.30 Uhr, hat ein Sattelschlepper in der Stadtstraße im Vorbeifahren einen in der Bushaltebucht stehenden Citroen Jumper gestreift. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro entstanden.

