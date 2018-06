Polizeipräsidium Tuttlingen / Scheibe an ...

(VS-Schwenningen) Scheibe an Bushaltestelle eingeschlagen

VS-Schwenningen - Am Freitagabend haben unbekannte Täter an der Bushaltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße eine Glasscheibe eingeschlagen. Die beschädigte Scheibe wurde gegen 21.20 Uhr festgestellt. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

