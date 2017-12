Polizeipräsidium Tuttlingen / Scheibe an einem ...

(Aldingen) Scheibe an einem Renault eingeschlagen

Aldingen - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag mutwillig die Scheibe an der Beifahrertüre eines Renaults eingeschlagen, der in der Straße "Im Dörfle" abgestellt war. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) hat Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.

