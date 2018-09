Polizeipräsidium Tuttlingen / Scheibe an einem ...

(Tuttlingen) Scheibe an einem geparkten Auto eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Täter an einem in der Zeughausstraße vor Gebäude Nummer 73 abgestellten VW Golf die hintere, linke Seitenscheibe eingeschlagen. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

