Polizeipräsidium Tuttlingen / Scheiben an einem ...

(VS-Villingen) Scheiben an einem geparkten Auto eingeschlagen

VS-Villingen - Am Sonntagabend, im Zeitraum von 20.30 Uhr und 23.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter mit einem faustgroßen Stein an einem in der Paradiesgasse abgestellten Audi eine Seitenscheibe und die Heckscheibe eingeschlagen. Der dabei benutzte Stein blieb letztlich auf der Hutablage liegen. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/