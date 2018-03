Polizeipräsidium Tuttlingen / (Schiltach - Schramberg, ...

(Schiltach - Schramberg, Bundesstraße 462) Autofahrer mit über 1,9 Promille hinter dem Steuer eines VW Caddys von Schiltach in Richtung Schramberg unterwegs

Schiltach - Schramberg, Bundesstraße 462 - Mit über 1,9 Promille hinter dem Steuer eines VW Caddys ist ein 56-jähriger Mann am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Bundesstraße 462 von Schiltach in Richtung Schramberg unterwegs gewesen. Der alkoholisierte Mann fiel durch seine Fahrt in Schlangenlinien anderen Verkehrsteilnehmern auf, die dann auch die Polizei verständigten. Schließlich konnte der 56-Jährige von einer Polizeistreife gestoppt und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Alkoholtest fiel entsprechend positiv aus. Nach der Abgabe des Führerscheines und einer durchgeführten Blutentnahme muss sich der Mann nun noch in einem Strafverfahren für seine Alkoholfahrt verantworten.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/