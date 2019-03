Polizeipräsidium Tuttlingen / Schlägerei in der ...

(Freudenstadt) Schlägerei in der Straßburger Straße

Freudenstadt - Zu einem gegenseitigen Schlagabtausch ist es am Samstagabend in der Straßburger Straße auf Höhe des Kreisverkehrs gekommen, bei dem ein 22-Jähriger verletzt wurde. Nach einer vorangegangen Streitigkeit in einer angrenzenden Gaststätte, bei der auch ein Glas geworfen worden sein soll, sind die der 29 Jahre alte und die beiden 22 Jahre alten Beteiligten vor der Gaststätte aufeinander losgegangen. Der Streit konnte durch eine vorbeifahrende Polizeistreife unterbunden werden. Der 22-jährige Verletzte brach sich durch die Auseinandersetzung einen Zahn ab und erlitt mehrere Schürfwunden. Er musste medizinisch versorgt werden.

