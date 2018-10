Polizeipräsidium Tuttlingen / Schlägerei vor ...

(Freudenstadt) Schlägerei vor Gaststätte am Marktplatz

Freudenstadt - In der Nacht zum Samstag sind sich mehrere Gäste und die Türsteher einer Gaststätte am Marktplatz in die Wolle geraten. Die Türsteher verwehrten drei Männern den Einlass. Darüber kam es zum Streit. Bei den Handgreiflichkeiten setzten Beteiligte auch Pfefferspray ein. Sieben Personen wurden verletzt. Einige Gäste des Lokals bekamen wegen der in die Gaststätte hineinziehenden Pfefferwolke Atembeschwerden. Drei Beteiligte waren alkoholisisert. Es wurden Alkoholwerte zwischen 0,8 und fast 1,9 Promille gemessen. Wie sich die Tat genau abgespielt hat, müssen die Ermittler des Polizeireviers Freudenstadt erst noch klären. Die bisher vorliegenden Aussagen differieren zum Teil erheblich.

