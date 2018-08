Polizeipräsidium Tuttlingen / Schlechter Scherz ...

(Villingen) Schlechter Scherz beschäftigte Polizei - Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens eingeleitet

(Villingen-Schwenningen) - Ein bislang noch nicht identifizierter Anrufer meldete sich am Freitagmorgen, kurz vor 10.00 Uhr, beim Polizeirevier und erklärte, dass eine 51-jährige Frau gerade in ihrer Wohnung in der Niedere Straße von einem Unbekannten angegriffen werde. Er habe gerade mit der 51-Jährigen videotelefoniert. Zwei Streifen fuhren unverzüglich die Örtlichkeit an. Dort stellte sich heraus, dass an der Sache nicht dran ist. Die 51-Jährige konnte alleine und wohlbehalten in ihrer Wohnung angetroffen werden. Das Polizeirevier hat Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens aufgenommen.

