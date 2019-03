Polizeipräsidium Tuttlingen / Schonach im Schwarzwald: ...

Schonach im Schwarzwald: Wohnungseinbruch - unbekannte Täter erneut auf Diebesjagd

Schonach - Am Donnerstagabend im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr verschafft sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zur Gaststätte "Schwanen". Nach derzeitigen Erkenntnissen, gelangte der Täter durch einen unverschlossenen Nebeneingang in die Gaststätte. Von dort aus betrat der Unbekannte mithilfe eines Nachschlüssels das Hotelzimmer der einzigen Gäste und entwendete einen im Rucksack befindlichen Geldbeutel. Gegen 20 Uhr wurde eine männliche Person, ca. 30 - 35 Jahre alt, bekleidet mit einer auffälligen rot- schwarzer Jacke am Gasthof "Schwanen" von hinten durch eine Zeugin beobachtet. Weitere Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Triberg (07722 1014).

