Polizeipräsidium Tuttlingen / Schranke in der ...

(Freudenstadt) Schranke in der Christophstaler Steige geknackt - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt - Unbekannte Täter haben in den vergangenen drei Monaten die in Höhe des Gebäudes Christophstaler Steige 9 stehende Schranke unerlaubt geöffnet. Sie durchtrennten das stabile Vorhängeschloss mit einer Flex. Dabei entstand geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Wer in den vergangenen Monaten in der Umgebung der Schranke verdächtige Umtriebe festgestellt hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07441 536 0).

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/