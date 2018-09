Polizeipräsidium Tuttlingen / Seitenscheibe an ...

(VS-Schwenningen)Seitenscheibe an einem geparkten Mercedes beschädigt - Polizei nimmt Hinweise entgegen

VS-Schwenningen - In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein unbekannter Täter an einem in der Mozartstraße bei Gebäude Nr. 3 geparkten Mercedes die Seitenscheibe der Fahrertüre beschädigt. Die Scheibe war komplett gesprungen, ohne dass dabei eine Öffnung entstanden wäre. Entwendet wurde aus dem Wagen nichts. Möglicherweise steht die Tat im Zusammenhang mit den in den vergangenen Tagen in Schwenningen erfolgten Diebstählen aus Autos, bei welchen Seitenscheiben eingeschlagen wurden (wir berichteten bereits). Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0)nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

