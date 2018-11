Polizeipräsidium Tuttlingen / (St. Georgen im Schwarzwald, B ...

(St. Georgen im Schwarzwald, B 33) Unbekanntes Fahrzeug überholt gefhährlich- Weitere Geschädigte oder Zeugen gesucht

St.Georgen im Schwarzwald - Am Dienstag hat ein bislang unbekannter Fahrzeug-Führer auf der Bundesstraße 33, zwischen Villingen und Peterzell einen blauen VW-Touran, trotz Gegenverkehr überholt. Deswegen ist der Vorfall vom Fahrer des VW-Touran auf dem Polizeirevier ST-Georgen angezeigt worden. Die Polizei sucht nun nach weiteren Geschädigten oder Zeugen des Vorfalls. Gegen 19.45 Uhr befuhr der spätere Anzeigenerstatter mit seinem VW-Touran bei Dunkelheit die Bundesstraße von Villingen in Richtung Peterzell. In der laggezogenen Rechtskurve kurz vor Peterzell wurde der Touran trotz eines entgegenkommenden roten Skodas von dem bislang unbekannten Fahrzeug überholt. Obwohl der Touran-Fahrer und der Skoda-Fahrer ihre Fahrzeuge voll abbremsten und ausweichten, befanden sich kurze Zeit alle drei Fahrzeuge nebeneinander auf der Fahrbahn. Das Polizeirevier St.Georgen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährudung aufgenommen und bittet Zeugen oder Geschädigte sich unter der Rufnummer 07724-9495-00 zu melden.

