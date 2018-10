Polizeipräsidium Tuttlingen / (St.Georgen im Schwarzwald, K ...

(St.Georgen im Schwarzwald, K 5724) Nach Steinschlag sucht die Polizei nach Zeugen

St.Georgen im Schwarzwald - Nachdem am Freitagabend gegen 21.45 Uhr auf der Kreisstraße 5724 ein VW durch einen aufgewirbelten Stein beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der VW-Fahrer war zu dieser Zeit in Richtung Hardt unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihm eine graue Audi A4- Limousine entgegen. Der Audi kam wohl auf das Bankett, weswegen ein Stein zunächst gegen die Frontscheibe und dann gegen das Dach des VWs prallte. Hierdurch wurde der VW beschädigt. Die Polizei St.Georgen bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrer des grauen Audis, sich unter der Rufnummer 07724-9495-0 zu melden.

