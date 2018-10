Polizeipräsidium Tuttlingen / Stahlkugel verletzt ...

(Blumberg) Stahlkugel verletzt 59-Jährigen

Blumberg - Am Samstag hat eine Stahlkugel einen 59-jährigen Mann in der Vogtgasse leicht verletzt. Der Mann war gegen 16 Uhr in seinem Garten und zerkleinerte Holz. Während der Arbeiten wurde er von einer rund 10 mm großen Stahlkugel am Oberarm getroffen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Kugel von einem bislang unbekannten Täter verschossen. Bereits in der Vergangenheit stellte der 59-jährige Hausbesitzer verschiedene Beschädigungen an seinem Anwesen fest, welche ebenfalls von gleichartigen Geschossen verursacht wurden. Derzeit ist nicht bekannt, wie die Kugeln verschossen wurden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blumberg (Tel.: 07702 41066) entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/