Polizeipräsidium Tuttlingen / Stop-Stelle nicht ...

(Meßstetten) "Stop"-Stelle nicht beachtet - Unfall fordert mehrere tausend Euro Schaden

Meßstetten - Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist es am späten Freitagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, an der Kreuzung der Gartenstraße mit der Hangergasse gekommen. Eine 58-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der Hangergasse unterwegs und missachtete an der Kreuzung die vorhandene "Stop"-Stelle. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Peugeot, dessen Fahrerin auf der Gartenstraße in Richtung Festhalle unterwegs war. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

