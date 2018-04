Polizeipräsidium Tuttlingen / (Sulz am Neckar - Empfingen, ...

(Sulz am Neckar - Empfingen, Bundesautobahn A81) Von achtjähriger Tochter abgelenkt - Auffahrunfall auf der Autobahn fordert drei leicht verletzte Personen und 12.000 Euro Schaden

Sulz am Neckar - Empfingen, Bundesautobahn A81 - Zu einem Auffahrunfall mit drei leicht verletzten Personen und rund 12.000 Euro Sachschaden ist es am Freitagabend, gegen 17.20 Uhr, zwischen den Autobahnanschlussstellen Sulz am Neckar und Empfingen auf der Bundesautobahn A81 gekommen. An diesem Abend war eine 45-jährige Fahrerin eines VW Busses des Typs T4 hinter einem Mazda auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Just in dem Moment, als die 25-jährige Mazda-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste, ließ sich die Frau im VW Bus von ihrer im Fahrzeug befindlichen achtjährigen Tochter ablenken und schaute nicht auf die Straße. In der Folge krachte die 45-Jährige mit dem T4 Bus in das Heck des bremsenden Mazdas. Beide Fahrerinnen hatten Glück und konnten die mit etwa 12.000 Euro erheblich beschädigten Fahrzeuge auf dem Standstreifen der Autobahn zum Stillstand bringen. Eintreffende Rettungswagen brachten die drei beim Unfall leicht verletzten Personen zur ärztlichen Behandlung in zwei Kliniken. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

