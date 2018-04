Polizeipräsidium Tuttlingen / Teerkolonne in ...

(VS-Schwenningen) Teerkolonne in der Frühlingshalde - Polizei warnt vor Betrügern

VS-Schwenningen - Mit günstigen und hochwertigen Asphaltierungsarbeiten im Angebot ziehen mit Beginn des Frühlings wieder Teerkolonnen durchs Land. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen tauchen diese, überwiegend englischsprachigen Teerkolonnen seit März wieder auf - zuletzt im Bereich der Frühlingshalde in VS-Schwenningen. Bisher ist noch nichts passiert. Trotzdem warnt die Polizei schon jetzt vor diesen Betrügern, die nichts anderes im Sinn haben, als für minderwertige Arbeit gutes Geld zu kassieren. Angeboten werden Dachsanierungen, Hofsanierungen und andere Asphaltierungsarbeiten zum günstigen Preis. In den seltensten Fällen bleibt es bei der vereinbarten Summe. Meistens schlagen angebliche Sonderleistungen zu Buche, die die Kosten "nicht vorhersehbar" in die Höhe getrieben haben. Tatsächlich sind die Arbeiten in minderwertiger Qualität ausgeführt und ihren Preis nicht wert. Die Polizei warnt deshalb eindringlich vor diesen Teerkolonnen. Machen sie mit solchen Scharlatanen keine Geschäfte, denn das bringt nur Ärger und Verdruss!

