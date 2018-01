Polizeipräsidium Tuttlingen / Terrassentür ...

(Oberndorf) Terrassentür eingeschlagen

Oberndorf - Unbekannte Täter haben am Dienstag, zwischen 9 Uhr und 11 Uhr, in Aistaig versucht, in ein Haus einzubrechen.

Die Täter zertrümmerten, möglicherweise mit einem Gartenstuhl, die Scheibe der Terrassentüre des Hauses in der Dammstraße. Im Haus waren sie allerdings nicht. Möglicherweise wurden sie gestört. So blieb es bei einem Sachschaden, den die Polizei auf etwa 300 Euro beziffert.

