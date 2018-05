Polizeipräsidium Tuttlingen / Terrassentüre ...

(Albstadt-Ebingen) Terrassentüre einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen

Albstadt-Ebingen - Ein derzeit noch unbekannter Täter im Alter zwischen 30 und 40 Jahren hat am frühen Samstagmorgen, gegen 02.20 Uhr, mit einem größeren Metallgegenstand mutwillig eine Terrassentüre an einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Obere(n) Vorstadt eingeschlagen. Der etwa 185 Zentimeter große und kräftige Mann mit Dreitagesbart wurde bei der Tat von einem Hausbewohner beobachtet. Anschließend entfernte sich der Fremde, der mit einem schwarzen T-Shirt, dunklen Sportschuhen und einer Blue-Jeans bekleidet war. Hinweise zu dem beschriebenen Täter nimmt die Polizei Albstadt-Ebingen (07431 9353010) entgegen.

