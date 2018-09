Polizeipräsidium Tuttlingen / Thujahecke brennt

(Burladingen) Thujahecke brennt

Burladingen - Zu einem Einsatz in den Silcherweg musste die Feuerwehr Burladingen am Dienstagabend ausrücken. Neben der Verbindungstreppe zur Panoramastraße brannte eine Thujahecke. Wie die Hecke in Brand geriet, ist bislang ungeklärt. Die Ermittler der Polizei gehen zum jetzigen Zeitpunkt von einer Brandlegung aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/