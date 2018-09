Polizeipräsidium Tuttlingen / Tiefgarage Kaufland: ...

(Schramberg) Tiefgarage Kaufland: Peugeot zerkratzt

Schramberg - Ein unbekannter Täter hat am Samstag, zwischen 5.45 Uhr und 11.15 Uhr, in der Kaufland-Tiefgarage mit einem spitzen Gegenstand einen Peugeot zerkratzt. Der PKW stand auf einem der Mitarbeiterparkplätze. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Das Polizeirevier Schramberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweistelefon: 07422 2701 0.

