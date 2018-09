Polizeipräsidium Tuttlingen / Trossingen-Schura - Brand eines ...

Trossingen-Schura - Brand eines Einfamilienhauses

Trossingen-Schura - Am Mittwochabend um kurz nach 21.30 Uhr, brach aus bislang noch nicht geklärter Ursache an einem Einfamilienhaus in der Straße "In Gehren" ein Feuer aus, welches rasch auf den Dachstuhl des Gebäudes übergriff. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Trossingen, die mit 36 Einsatzkräften an den Brandort ausgerückt waren, konnte ein Vollbrand des Dachstuhles nicht mehr verhindert werden. Kurz nach Mitternacht hatte die Feuerwehr die letzten Glutnester gelöscht. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand an dem Gebäude Totalschaden in Höhe von ca. 400.000 EUR. Personen kamen nicht zu Schaden Zwei zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude befindliche Personen konnten dieses unversehrt verlassen. Beamte des Polizeireviers Spaichingen haben noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Neben Feuerwehr und Polizei waren auch Kräfte des DRK und des THW im Einsatz. Der Kreisbrandmeister des Landkreises Tuttlingen, Herr Andreas Narr, machte sich vor Ort ein Bild des Geschehens.(AM)

