Polizeipräsidium Tuttlingen / Tuningen - Motorrad-Sozia nach ...

Tuningen - Motorrad-Sozia nach Kollision mit Warnbake getötet

Tuningen - Am Sonntagabend befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer in Begleitung seiner ebenfalls 58-jährigen Ehefrau gegen 19.20 Uhr die B 523 von Talheim in Richtung Tuningen. Als er auf Höhe der Gemeinde Tuningen zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw ansetzte, übersah er möglicherweise aufgrund tiefstehender Sonne in einem Baustellenbereich aufgestellte Warnbaken und kollidierte mit einer davon. Beim anschließenden Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Seine mitfahrende Ehefrau erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der zuvor überholte Pkw wurde durch die umherfliegende Warnbake leicht beschädigt. Der dort entstandene Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Tuttlingen Polizeiführer vom Dienst E-Mail: tuttlingen.pp.fest.flz.pvd@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/