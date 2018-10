Polizeipräsidium Tuttlingen / (Tuttlingen-Möhringen - ...

(Tuttlingen-Möhringen - Immendingen, B 311) Unfall in der "Europakurve" - ein Autofahrer leicht verletzt, 8000 Euro Schaden

Tuttlingen-Möhringen - Immendingen, B 311 - Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Autofahrer und rund 8000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, auf der Bundesstraße 311 im Bereich der "Europakurve" bei Immendingen gekommen. Ein 80-jähriger Mann wollte mit einem Ford Focus von einer Einbuchtung mit Bahnübergang an der "Europakurve" nach links in Richtung Immendingen auf die Bundesstraße 311 abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen von links nahenden VW Golf, dessen 24-jähriger Fahrer auf der B 311 von Immendingen in Richtung Tuttlingen unterwegs war. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der Golf-Fahrer einen Zusammenprall mit dem einbiegenden Ford Focus nicht verhindern. Durch die am Golf entstandenen Beschädigungen ließ sich die Fahrertüre des Autos nicht mehr öffnen, sodass die Feuerwehr Immendingen bei dem Unfall und später auch bei der Einrichtung einer Umleitungsstrecke eingebunden war. Nach einer Erstversorgung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der beim Unfall leicht verletzte Golf-Fahrer in die Tuttlinger Klinik gebracht. Infolge des Verkehrsunfalls blieb die Bundesstraße 311 bis zur Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Autos bis etwa 19.30 Uhr vollständig gesperrt. Trotz einer eingerichteten Umleitungsstrecke kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

