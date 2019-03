Polizeipräsidium Tuttlingen / Überfahrenem Dachs ...

(VS-Villingen) Überfahrenem Dachs ausgewichen - Auto überschlägt sich

VS-Villingen - Beim Versuch, einem vor ihm überfahrenen Dachs auszweichen, ist ein Autofahrer in der Samstagnacht von der B33 abgekommen.

Gegen 1.20 Uhr fuhr der 18-Jährige hinter einem Suzuki auf der Bundesstraße in Richtung Bad Dürrheim. Von rechts lief ein Dachs auf die B33, der von dem Suzuki erfasst und komplett überrollt wurde. Beim Versuch, dem überfahrenen Tier auszuweichen, kam der 18-Jährige mit seinem VW ins Schleudern. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei verletzte er sich leicht. Vom Rettungsdienst wurde er nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden. Der Wagen wurde abgeschleppt.

