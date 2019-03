Polizeipräsidium Tuttlingen / Überholer streift beim ...

(Owingen) Überholer streift beim Einscheren Skodo Citigo und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Owingen - Nach einer Unfallflucht am Samstagabend auf der B463 zwischen Owingen und "Kühler Grund", Fahrtrichtung B27, sucht das Polizeirevier Hechingen nach Zeugen.

Gegen 20.40 Uhr fuhr eine 19-jährige Frau in ihrem Kleinwagen auf der B463 in Richtung Bisingen. Sie war zur der Zeit das Ende einer mit etwa 70 km/h fahrenden Kolonne. Von hinten überholte sie ein dunkler Audi, der den Überholvorgang wegen Gegenverkehr abrupt abbrechen musste. Beim Wiedereinscheren touchierte den den Skoda vorne links. Die 19-Jährige bremste sofort ab, um eine weitere Kollision und das Abkommen von der Fahrbahn zu verhindern. Völlig unbeeindruckt überholte der Fahrer des Audi S3 weitere Autos und verschwand in der Dunkelheit. Die Skodafahrerin verständigte sofort die Polizei. An ihrem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen der Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem schwarzen Audi S3 geben kann wird gebeten sich dort zu melden (Telefon 07471 9880 0).

