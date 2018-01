Polizeipräsidium Tuttlingen / Überraschung nach den ...

(Balingen) Überraschung nach den Ferien: Einbruch in Realschule

Balingen - Einen unerfreulichen Jahresanfang hat es am Montagmorgen für die Realschule Balingen gegeben. Unbekannte haben dort eingebrochen. Eine zertrümmerte Fensterscheibe war das erste Zeichen dafür, dass ungebetene Gäste der Schule einen Besuch abgestattet hatten. Durch das Fenster stiegen die Gauner in den Zeichensaal und brachen dort die Rolltüre des Präsentationspults auf. Die darin aufbewahrten Geräte, ein Laptop und einen Beamer, nahmen sie mit. Damit waren die Diebe zufrieden und verließen den Tatort wieder, ohne weiteren Schaden anzurichten. Die Tat dürfte den Umständen nach am späten Abend des 2. Januar (Dienstag) begangen worden sein und in Zusammenhang mit dem Einbruch ins Gymnasium stehen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Balingen unter der Rufnummer 07433 264 0 entgegen.

