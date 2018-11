Polizeipräsidium Tuttlingen / Unbekannte ...

(Rottweil-Neufra)Unbekannte brechen in eine Firma in der Stuttgarter Straße ein

Rottweil- Neufra - In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in eine Firma in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Zunächst versuchten die Täter die zur Straße gewandten Fenster aufzuhebeln. Da dies wohl misslang, warfen die Unbekannten ein Fenster mit einem Stein ein. Über das Fenster gelangten die Gauner in das Innere des Gebäudes und begaben sich in das Obergeschoss. Vermutlich verließen die Unbekannten das Gebäude daraufhin über eine Fluchttüre. Die Höhe des entstandenen Sachschadens, sowie des entwendeten Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Das Poliezirevier Rottweil (Tel. 0741-477-0)hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

