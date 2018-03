Polizeipräsidium Tuttlingen / Unbekannte schlagen ...

(Tuttlingen) Unbekannte schlagen Autoscheiben an mehreren Fahrzeugen in der Tuttlinger Innenstadt ein und entwenden Radiogeräte - Dringend Zeugen und eventuell weitere Geschädigte gesucht

Tuttlingen - In der Nacht zum Donnerstag haben bislang unbekannte Täter die Seitenscheiben von mehreren geparkten Fahrzeugen in der Innenstadt von Tuttlingen eingeschlagen und teilweise eingebaute Radiogeräte entwendet. Die Unbekannten schlugen nach den bisherigen Erkenntnissen in der Ehrenbergstraße, der Möhringer Straße, in der Kaiser- und der Bahnhofstraße sowie in der Weimarstraße zu. Dabei waren unterschiedliche Fahrzeuge das Ziel der Autoaufbrecher. Neben einem VW Bus und einem Firmen-Lieferwagen, wurde an einem Golf, einem Passat, einem Mercedes, an einem Renault und an einem Skoda eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Täter erbeuteten insgesamt drei Radiogeräte aus den Fahrzeugen. Neben dem Diebstahlsschaden in Höhe von etwa 700 Euro, dürfte an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Das Polizeirevier Tuttlingen sucht dringend Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter folgender Nummer entgegen: 07461 914-0. Auch eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen in Verbindung zu setzen.

