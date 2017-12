Polizeipräsidium Tuttlingen / Unbekannter ...

(Freudenstadt) Unbekannter Fahrzeuglenker rammt Telefon-Verteilerkasten in der Robert-Bürkle-Straße und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Freudenstadt - Vermutlich im Laufe des vergangenen Samstags, im Zeitraum bis 14.30 Uhr, ist ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Telefon-Verteilerkasten eines Telekommunikationsunternehmens im Bereich der Zufahrt eines Wasch-Parks in der Robert-Bürkle-Straße gefahren und hat so den Verteiler umgeworfen. Ohne sich weiter darum zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Beamte des Polizeireviers Freudenstadt stellten den Schaden am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, fest. Nun ermittelt die Polizei Freudenstadt (07441 536-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/