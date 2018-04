Polizeipräsidium Tuttlingen / Unbekannter ...

(VS-Schwenningen) Unbekannter beschädigt mit einem Stein abgestellten Audi im Dahlemer Weg

VS-Villingen - In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, gegen 02.00 Uhr, hat ein Unbekannter mit einem Böller eine ganze Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses in der Lahrer Straße Ecke Hornberger Straße beschädigt und so mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

