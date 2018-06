Polizeipräsidium Tuttlingen / Unbekannter ...

(Aichhalden) Unbekannter LKW-Fahrer beschädigt Dachrinne

Aichhalden - Unbekannt ist bislang der LKW- Fahrer der am Samstagmorgen in der Alpirsbacher Straße eine Dachrinne beschädigte. Die Dachrinne ist an einem Wohnhaus in einer Höhe von etwa 3 Metern angebracht. Der Schaden an der Rinne beläuft sich auch 300 Euro. Das Polizeirevier Schramberg (07422 27010) ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und erbittet Hinweise.

