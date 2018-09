Polizeipräsidium Tuttlingen / Unbekannter ...

(Donaueschingen) Unbekannter Autofahrer beschädigt geparkten Renault in der Sonnhaldenstraße und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen - Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag, zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, beim zu dichten Vorbeifahren rund 500 Euro Sachschaden an einem in der Sonnhalde nahe dem Donaueschinger Klinikum geparkten Renault Megane angerichtet. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

