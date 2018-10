Polizeipräsidium Tuttlingen / Unbekannter ...

(Trossingen) Unbekannter Zweiradfahrer streift Auto - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen - Durch einen unachtsamen Fahrer eines Zweirades ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem in der Bahnhofsstraße geparkten Audi A6 ein Sachschaden von 3.000 Euro entstanden. Nach vorhandener Spurenlage fuhr ein Zweiradfahrer gegen die vordere Stoßstange des Audis und fiel dann eventuell auf die Motorhaube des Wagens. Vermutlich handelt es sich beim Verursacherfahrzeug um ein Fahrrad oder ein Mofa. Der Polizeiposten Trossingen (07425 3386-6) bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

gez. Björn Stellmacher

