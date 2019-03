Polizeipräsidium Tuttlingen / Unbekannter ...

(Donaueschingen) Unbekannter Autofahrer streift geparkten Mitsubishi Outlander in der Hochstraße und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen - Ein Fahrer eines vermutlich dunkelroten Autos ist am Freitagabend, in der Zeit bis etwa 22.30 Uhr, zu dicht an einem in der Hochstraße vor dem Anwesen Nr. 2 geparkten Mitsubishi Outländer vorbeigefahren und hat diesen beschädigt. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Geländewagen in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. An den Beschädigungen des Mitsubishis blieben dunkelrote Farbantragungen des Verursacherfahrzeugs zurück. Nun ermittelt die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem Verursacher.

