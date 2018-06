Polizeipräsidium Tuttlingen / Unbekannter beschädigt ...

(Aldingen) Unbekannter beschädigt Fahrzeug in der Steigstraße und flüchtet

Aldingen - In der Nacht auf Freitag hat ein unbekannter Autofahrer im Einmündungsbereich Steigstraße/ Hölderlinstraße einen geparkten PKW der Marke BMW angefahren und fuhr im Anschluss davon. Der 49-jährige Besitzer des Wagens entdeckte die Beschädigung an der vorderen Stoßstange am nächsten Morgen. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Spaichingen (Tel. 07424 93180) ermittelt wegen Unfallflucht und erbittet Hinweise.

