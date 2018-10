Polizeipräsidium Tuttlingen / Unbekannter fährt ...

(Balingen) Unbekannter fährt gegen Gartenzaun - Zeugen gesucht

Balingen - Ein unbekannter Autofahrer ist am Montag, zwischen 10 Uhr und 17.45 Uhr, im Bereich der Einmündung der Ulrichstraße in die Straße Engelestäle gegen einen Gartenzaun gefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1200 Euro. Ohne sich weiter darum zu kümmern verließ der Verursacher die Unfallstelle. Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen für die Unfallflucht und nimmt die Hinweise unter der Rufnummer 07433 264 0 entgegen.

