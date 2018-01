Polizeipräsidium Tuttlingen / Unbekannter fährt in ...

(Rottweil) Unbekannter fährt in Neufra gegen Gabionenzaun- Polizei sucht Zeugen

Rottweil - Bereits am Freitag, gegen 14 Uhr, ist in der Frittlinger Straße ein unbekannter Autofahrer gegen den Gabionenzaun der Firma Sauter und Denner gefahren und danach abgehauen. An den Gabionen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro. Die Polizei fand weiße Lacksplitter an der Unfallstelle, so dass von einem weißen Auto als Verursacherfahrzeug auszugehen ist. Es werden Zeugen gsucht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 477 0, entgegen.

