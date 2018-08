Polizeipräsidium Tuttlingen / Unbekannter legt ...

(VS-Villingen) Unbekannter legt Feuer an einem aufgestellten Sonnenschirm und an einem Außentisch der kaufmännischen Schulen in der Herdstraße - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen - Im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagabend hat ein unbekannter Täter im Innenhof der kaufmännischen Schulen in der Herdstraße an einem dort aufgestellten gelben Sonnenschirm und einem Außentisch Feuer gelegt und so Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro angerichtet. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet und bittet dringend um sachdienliche Hinweise.

